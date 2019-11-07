МВД попросило заочно арестовать журналиста «Росбалта» по обвинению в клевете на Алишера Усманова

МВД попросило суд заочно арестовать журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева по обвинению в вымогательстве, сообщил ТАСС его адвокат Игорь Бушманов.

По его словам, корреспонденту заочно предъявили обвинение в вымогательстве и объявили его в международный розыск, не уведомив ни Шварева, ни его защиту. Адвокат не уточнил подробностей дела, поскольку с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования. 11 ноября суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте.

Адвокат Владимир Жеребенков в беседе с Интерфаксом уточнил, что Шварева обвиняют в вымогательстве 3,3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. По версии следствия, журналист якобы угрожал предпринимателю распространением ложных, дискредитирующих и позорящих сведений.

Кроме того, следствие считает, что Шварев распространил заведомо ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове, порочащие его честь и достоинство, а также подрывающие его репутацию, отмечает защитник. Как добавляет Жеребенков, журналист сейчас находится на лечении в Риге. Шварев свою вину не признает.

В апреле в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски, которые связывали с расследованием дела о клевете на Усманова. Силовики изъяли три системных блока с информацией по делу криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова). В декабре прошлого года суд постановил удалить три статьи на сайте Russian Criminal, в которых утверждалось, что Усманов связан с делом криминального авторитета.

Главред «Росбалта» Николай Ульянов заявлял, что агентство не публиковало данных, которые послужили поводом для заявления Усманова. По его словам, информация была размещена на других ресурсах, и правоохранительные органы знают об этом. Ульянов подчеркнул, что силовиков заинтересовали публикации Шварева по «делу Шакро», в которых упоминалась фамилия депутата Госдумы Андрея Скоча.