«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче группового этапа Лиги Европы
Футбольный клуб «Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1.
Всё! Уверенно обыгрываем «Трабзонспор» и продолжаем бороться за выход в плей-офф Лиги Европы! Спасибо за поддержку! #КраснодарТрабзонспор #ЛЕ #ЛигаЕвропы #ВпередБыки pic.twitter.com/tKpNtnRPYy— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 7, 2019
«Краснодар» на домашней арене забил гол на 35-й минуте, его автором был Мануэл Фернандеш. На 27-й минуте автогол забил игрок «Трабзонспора» Серкан Асан. На третьей добавленной минуте мяч в ворота турков забил Иван Игантьев. Автором гола у «Трабзонспора» стал Энтони Нвакаеме (90+4).
Победа россиян не изменила турнирного положения «Краснодара» в таблице группы С Лиги Европы. «Быки» с шестью очками в четырех матчах по-прежнему занимают третье место. В следующем матче турнира «Краснодар» примет швейцарский «Базель». Игра состоится 28 ноября.