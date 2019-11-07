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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче группового этапа Лиги Европы

Спорт

 

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1.

«Краснодар» на домашней арене забил гол на 35-й минуте, его автором был Мануэл Фернандеш. На 27-й минуте автогол забил игрок «Трабзонспора» Серкан Асан. На третьей добавленной минуте мяч в ворота турков забил Иван Игантьев. Автором гола у «Трабзонспора» стал Энтони Нвакаеме (90+4).

Победа россиян не изменила турнирного положения «Краснодара» в таблице группы С Лиги Европы. «Быки» с шестью очками в четырех матчах по-прежнему занимают третье место. В следующем матче турнира «Краснодар» примет швейцарский «Базель». Игра состоится 28 ноября.

Теги:
kb, футбол, краснодар, лига европы

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