В Москве умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

В Москве в возрасте 63 лет накануне около 23 часов умер активно сотрудничавший с фондом помощи заключенным «Русь сидящая» правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщил его сын Александр. «Последние месяцы мы боролись с раком. Мы не успели», — написал он в соцсетях.

Сергей Шаров-Делоне приходился двоюродным братом советскому поэту-диссиденту Вадиму Делоне, который в 1968 году выходил на Красную площадь в рамках «Демонстрации семерых». Он родился в 1956 году и окончил Московский архитектурный институт, участвовал в реставрации объектов культурного наследия — в том числе иконостаса храма Христа Спасителя.

Помимо «Руси сидящей», он также входил в Комитет 6 мая и рабочую группу Общественного расследования событий на Болотной площади в мае 2012 года, представлял интересы фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящего. В последние годы он руководил «Школой общественного защитника» — семинарами «Руси сидящей» и «Сахаровского центра» для обучения активистов без юридического образования основам защиты в суде в случае административного или уголовного преследования.