В Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы»

Ученые выпустили в бухте Успения на восточном побережье Приморского края 19 выловленных браконьерами белух, с осени прошлого года находившихся в бухте Средней – за условия содержания животных ее прозвали «китовой тюрьмой». Об этом сообщили в научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Всего в бухте Средней в октябре оставались 50 белух – их планировали отпустить к концу месяца, однако из-за задержек со стороны компаний-отловщиков и ухудшения погоды даты перенесли. Еще 31 белуху освободят в два этапа: как рассказали «Новой газете» в «Экологической вахте Сахалина», 14 животных уже начали грузить на НИС «Зодиак», а 9 ноября к «китовой тюрьме» вернется судно «Профессор Кагановский», которое заберет последних 17 белух.

Более 100 косаток и белух были незаконно выловлены в Охотском море для поставки в Китай. Освобождать животных начали в конце июня, даты неоднократно переносились. К концу августа на свободу отпустили всех косаток. При этом контракты на вывоз китообразных, как отмечали СМИ, получили компании-отловщики, которых ранее в совокупности оштрафовали более чем на 150 млн рублей.