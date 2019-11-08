Трампа оштрафовали на 2 миллиона долларов за нарушения его благотворительного фонда

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал 45-го президента США Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов восьми НКО за использование льготного налогового режима благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation при финансировании своей кампании. Об этом сообщил CNN.

Согласно поданному летом 2018 года иску прокуратуры, Трамп «как чековой книжкой пользовался фондом в своих деловых и политических целях». В частности, собранные в 2016 году фондом в Айове деньги для ветеранов полностью пошли на президентскую кампанию.

В прошлом декабре стороны договорились о ликвидации фонда, а в октябре пришли к соглашению об урегулировании дела без проведения процесса — размер компенсации оставили на усмотрение судьи (прокуратура требовала 2,8 миллионов долларов).

После публикации решения Трамп назвал претензии политически мотивированными и заявил, что все собранные им деньги, 19 миллионов долларов, пошли исключительно на благотворительность. Прокурор Нью-Йорка демократ Летиция Джеймс в своем заявлении отметила, что в ходе судебного соглашения Трамп признал нарушения.