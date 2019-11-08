СК отказался завести дело на иркутского сенатора Мархаева по заявлению журналистов РЕН ТВ

Следственный комитет по Бурятии отказался возбудить дело на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты РЕН ТВ в августе обвинили в нападении на свою съемочную группу. Об этом сообщил ТАСС.

Мархаев от КПРФ участвовал в выборах мэра Улан-Удэ. На его встречу с избирателями в конце августа пришли корреспонденты РЕН ТВ, которые обвинили семью сенатора в причастности к игорному бизнесу. По словам Мархаева, после «хамского вопроса» их сразу выставили из зала.

Журналистка РЕН ТВ Евгения Могилевская настаивала, что Мархаев якобы выкручивал ей руку, вырывая телефон, а его охранники пытались отнять камеру у оператора. Согласно результатам проверки СК, телесных повреждений у журналистов не обнаружили, а их слова противоречат видеозаписям и словам других свидетелей.

При этом возбуждать на них дело по жалобе Мархаева СК также отказался — в ответ сенатор обвинял журналистов в помехах проведению предвыборной агитации. В постановлении отмечается, что журналисты имеют право на такие вопросы и оценочные суждения по закону «О СМИ». На выборах мэра 8 сентября Мархаев уступил поддержанному «Единой Россией» самовыдвиженцу. Акции его сторонников, требовавших повторного голосования, разгоняли силовики.