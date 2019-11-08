Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 260 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

СК отказался завести дело на иркутского сенатора Мархаева по заявлению журналистов РЕН ТВ

Политика

 

Следственный комитет по Бурятии отказался возбудить дело на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты РЕН ТВ в августе обвинили в нападении на свою съемочную группу. Об этом сообщил ТАСС.

Мархаев от КПРФ участвовал в выборах мэра Улан-Удэ. На его встречу с избирателями в конце августа пришли корреспонденты РЕН ТВ, которые обвинили семью сенатора в причастности к игорному бизнесу. По словам Мархаева, после «хамского вопроса» их сразу выставили из зала.

Журналистка РЕН ТВ Евгения Могилевская настаивала, что Мархаев якобы выкручивал ей руку, вырывая телефон, а его охранники пытались отнять камеру у оператора. Согласно результатам проверки СК, телесных повреждений у журналистов не обнаружили, а их слова противоречат видеозаписям и словам других свидетелей.

При этом возбуждать на них дело по жалобе Мархаева СК также отказался — в ответ сенатор обвинял журналистов в помехах проведению предвыборной агитации. В постановлении отмечается, что журналисты имеют право на такие вопросы и оценочные суждения по закону «О СМИ». На выборах мэра 8 сентября Мархаев уступил поддержанному «Единой Россией» самовыдвиженцу. Акции его сторонников, требовавших повторного голосования, разгоняли силовики.

Теги:
журналисты, рен тв, улан-удэ, бурятия, va

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera