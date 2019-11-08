Власти Москвы решили закупить технику для городской «системы видеоаналитики» на 1,2 миллиарда рублей
Компания «Электронная Москва», принадлежащая столичным властям, объявила тендер на поставку техники для городской «системы видеоаналитики» стоимостью 1,2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Документы размещены на сайте госзакупок.
В техническом задании есть, в частности, 258 мощных серверов, 105 компьютеров, каждый из которых оснащен 16 графическими ускорителями, а также хранилище данных, в которую входят 1,3 тысячи дисков.
Власти Москвы создают единое видеопространство, к которому хотят подключить все камеры, домофоны в подъездах, светофоры, видеонаблюдение в метро и на вокзалах, уточнил источник «Коммерсанта». В частности, система, встроенная в светофоры, сможет определять пешеходов, а также понимать, что делают водители за рулем и пристегнуты ли они.
В столичном департаменте информационных технологий изданию сообщили, что «усовершенствование технической инфраструктуры поспособствует еще более эффективному решению городских задач». Среди них — обеспечение безопасности граждан, а также контроль за благоустройством города и уборкой.
Мэр Москвы Сергей Собянин в конце мая анонсировал конкурс на создание в столице «крупнейшей в мире» системы распознавания лиц. Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов. Правозащитница Алена Попова требовала признать систему распознавания лиц незаконной, но 6 ноября суд отклонил ее иск.