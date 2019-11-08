Минюст не успел пересмотреть советские акты для их отмены. Некоторые документы не нашли

Минюст не успевает к назначенному сроку (15 ноября) подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письоа министерства в правительство.

Подлинность документа подтвердили источники издания. Медведев поручил прекратить действия актов времен СССР и РСФСР в сентябре. Это около 20 тысяч документов, рассказывал вице-премьер Константин Чуйченко.

Проект постановления Минюст подготовит не раньше 20 декабря. Сейчас согласована отмена около 60% советских актов, но еще не все документы обработаны, уточнил чиновник в Минюсте.

Все акты нужно проверять вручную, а трети документов в правовых базах нет, утверждает Минюст. Некоторые акты есть как ссылки в других документах, но найти их отдельно не могут, уточнил собеседник издания.

Полностью отменить советские правила нужно до февраля следующего года. Федеральный чиновник заверил «Ведомости», что это поручение выполнят в срок.