ФСБ объявила о задержании двух жительниц Дагестана, подозреваемых в сборе 10 миллионов рублей для ИГ

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали двух местных жительниц: по версии следствия, они собрали не менее 10 миллионов рублей для «Исламского государства» (запрещенной террористической организации). Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

Их подозревают в том, что они по заданию эмиссаров ИГ собирали деньги с помощью переводов по платежным системам и на банковских картах. Во время обысков у них изъяли телефоны, карты, фискальные чеки и другие доказательства виновности. Согласно пресс-релизу, на допросе женщины признали вину в «ресурсном обеспечении ИГ».

В октябре по обвинению в переводе исламистам 6 миллионов рублей также был арестован сооснователь благотворительного фонда в Баксане (Кабардино-Балкария) Аскер Хамуков и его сестра. Их родственники настаивали на их невиновности, а адвокат отмечал, что дело завели, поскольку среди разовых жертвователей фонда были осужденные за финансирование терроризма. При этом документов о переводе денег ИГ в материалах дела нет, указывала защита, а следствие делало акцент на их семейных связях с боевиками.