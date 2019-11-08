В президентском лагере на Урале из-за ротавирусной инфекции госпитализировали 19 детей

В детском лагере «Золотое сечение», который проходил на базе отдыха «Лесная жемчужина» под городом Ревдой в Свердловской области, произошла вспышка ротавирусной инфекции. Госпитализированы 19 детей, сообщили «Новой газете» в областном Минздраве.

Дети, по информации собеседников «Новой», жалуются на слабость и повышенную температуру. Принято решение досрочно прекратить смену. В лагерь выехал министр здравоохранения Андрей Цветков.

Руководство самой базы «Лесная жемчужина» от комментариев по поводу инцидента отказалось.

Лагерь «Золотое сечение» был открыт губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Детей в лагере учат по четырем направлениям: «Наука», «Спорт», «Искусство», «Народные промыслы». На работу лагеря в 2017-2018 годах было потрачено более 150 млн рублей.