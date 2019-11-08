Росстат впервые посчитал долю ведущих здоровый образ жизни россиян. Их оказалось 12%

Росстат впервые посчитал долю россиян, ведущих здоровый образ жизни, этот показатель составил 12%. Об этом сообщает РБК.

Больше всего людей людей, ведущих здоровый образ жизни (48,8%), оказалось в Ингушетии. На втором месте — Крым (29,2%), на третьем — Адыгея (28,8%). В Москве их число составило 8,8%, в Петербурге — 6,8%. Регионами с самой низкой долей людей, ведущих здоровый образ жизни, стали Чукотка (0,4%), Тува (1,1%) и Ненецкий автономный округ (2,1%).

Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце прошлого года. Методику по определению числа россиян, ведущих здоровый образ жизни, утвердили в марте. При подсчете учитывается то, курят ли граждане, потребляемое количество алкоголя, соли, фруктов и овощей, а также уровень физической нагрузки.

Опрос проводился в августе в 60 тысячах домохозяйств. В нем приняли участие более 131 тысячи человек (56% женщин и 44% мужчин).