Суд в Краснодаре прекратил административное дело против юриста об осуществлении деятельности «нежелательной организации»

Судья 58-го судебного участка Центрального округа Краснодара прекратила административное дело в отношении юриста Юлии Федотовой. Ее подозревали в «осуществлении деятельности на территории РФ нежелательной организации».

«Дело прекращено за истечением сроков давности, которые вышли сегодня» — сообщила Федотова «Новой газете».

По словам Федотовой, судья Полина Дмитренко при рассмотрении дела удовлетворила все ходатайства защиты, а также вызвала в суд свидетелей, которых намеревались допросить адвокаты.

Федотову хотели привлечь к ответственности за поданный ею в мае этого года в Краснодарский краевой суд иск об отмене двух положений регионального закона о митингах. По версии обвинения, Федотова подала иск в рамках проекта «Правозащита Открытки», который сотрудники прокуратуры сочли «программой нежелательной британской организации "Open Russia"».

Сама Юлия Федотова ранее заявляла, что опасается уголовного преследования за «осуществление деятельности нежелательной организации», так как в октябре краснодарские прокуроры подали против нее сразу два иска, связанных с «Открытой Россией». Два обвинительных решения по ст. 20.33 КоАП позволяют возбудить уголовное дело по ст. 284.1 УК, максимальное наказание по которой — шесть лет лишения свободы.