Офицеру Росгвардии отменили дисциплинарное взыскание, полученное из-за самоубийства срочника в Свердловской области

Начальник по безопасности военной службы штаба регионального подразделения Росгвардии Алван Алиев через суд добился снятия с себя дисциплинарного взыскания. Он получил его после самоубийства в его части солдата срочной службы Олега Муллаянова, сообщает газета «Коммерсант».

Алиева объявили одним из ответственных за происшедшее: по данным проверяющих, он допустил ряд нарушений в части. Он не проконтролировал хранение вооружения и боеприпасов, хранящихся в ящиках, которые можно было легко открыть, а также игнорировал поступившие после аналогичного самоубийства солдата в соседней части требования усилить меры безопасности, .

Кроме того выяснилось, что начальство вообще не имело право выдавать Муллаянову оружие, так как он находился под наблюдением воинских психологов. Несмотря на это, рядового даже включили в группу трехминутного реагирования.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд снял дисциплинарную ответственность с Алиева, однако Росгвардия планирует обжаловать это решение.

Трагедия произошла в мае в одной из воинских частей Новоуральска, которая находилась в ведении Росгвардии и была создана для охраны электрохимического комбината. Примерно за месяц до демобилизации срочник Муллаянов из Нижнего Тагила покончил с собой, находясь в карауле. В своей предсмертной записке он объяснил, что не может жить с позором от совершенного до поступления на службу поступка.