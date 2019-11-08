Московская полиция попросила приобщить пустые листы в качестве доказательств ущерба от акции 3 августа

Столичное МВД попросило приобщить пустые листы бумаги как доказательства по иску к организаторам несогласованной акции, прошедшей 3 августа. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат Александр Помазуев.

Сегодня в Симоновском суде Москвы состоялось предварительное заседание по двум искам, поданным из-за митингов 27 июля и 3 августа. Во время него полиция попросила приобщить в качестве доказательств по двум делам более 500 листов, среди которых чистые белые и черные листы, а также нечитаемые бумаги.

По словам Помазуева, полиция никак не прокомментировала свое ходатайство. «Представитель МВД за все заседание не сказал ни одного слова», — рассказал защитник.

Защита возражала против приобщения листов к делам. Суд дал представителю полиции время до 22 ноября сформулировать позицию по возражениям и «пояснить, почему должны быть приобщены копии приказов, которые не соответствуют оригиналам, пустые и нечитаемые листы».

Напомним, сначала по одному из исков МВД по Москве требовало взыскать с оппозиционеров около 8 млн рублей. Они снизили эту сумму до 4 млн, а затем опять увеличили на 238 тысяч рублей по одному иску и на 300 тысяч — по второму. Общая сумма требований по двум искам сейчас составляет около 10 млн рублей, отметил Помазуев.

До этого суд обязал инициаторов несогласованной акции 27 июля заплатить 3,4 млн рублей и 241,5 тысяч рублей по требованиям ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», владеющей рестораном «Армения» на Тверской улице. Также с организаторов акции 27 июля взыскали 53,7 тысячи рублей в пользу Московского метрополитена и 1,2 млн — в пользу «Мосгортранса».