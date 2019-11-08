В Кабардино-Балкарии активистке отменили штраф, который она получила за появление на митинге в маске Путина

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение районного суда, который обязал активистку Валентину Смирнову заплатить 10 тысяч рублей штрафа за то, что в июле она пришла на митинг в маске президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».

После митинга на Смирнову, которая также держала в руках плакат с надписью «Во всем виноват я», составили административный протокол. Затем был суд, который назначил активистке штраф в размере 10 тысяч рублей, обосновав свое решение тем, что женщина намерено скрыла свое лицо «с целью затруднения установления ее личности».

Верховный суд республики разобрался в ситуации и отменил штраф Смирновой, объяснив, что ее маска была предметом наглядной агитации, что законом не запрещается. Верховный суд также напомнил, что «в соответствии с Конституцией России граждане имеют право свободно выражать свое мнение, участвовать в политической, экономической жизни страны, в том числе критиковать то, с чем не согласны».

Митинг 13 июля в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии провела партия КПРФ. Во время мероприятия полиция задержала и других активистов, выступавших с резкой критикой социальной политики руководства страны.