Суд продлил меру пресечения члену совета движения «Голос» Роману Удоту. Его обвиняют в угрозах журналистам НТВ

Судебный участок №263 подмосковных Химок продлил меру пресечения в виде ограничения определенных действий члену совета движения «Голос» Роману Удоту по обвинению в угрозе убийством журналистам НТВ. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Ему запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, пользоваться интернетом и телефоном, посещать митинги. Вместе с тем, Удоту увеличили время для прогулок на два часа: теперь подсудимому нельзя выходить из дома с 23 ч до 6 утра. Ранее ограничения действовали с 22 до 7 часов.

Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Заседание началось с ходатайства прокурора с требованием продлить меру пресечения Удоту — ограничение определенных действий. Его адвокат Максим Пашков отмечал, что меру пресечения необходимо было отменить или скорректировать – убрать запрет пользоваться телефоном и интернетом.

«Ограничение определенных действий доведено до абсурда. В частности, Удоту запретили пользоваться интернетом, а сотрудники суда просят смотреть дату следующего заседания на сайте суда. Причем ему также не разрешено ходить на митинги, но не запретили пользоваться метро», – заявил защитник.

Удот обратил внимание, что после подачи заявления потерпевшими, он самостоятельно явился в полицию и никуда не скрывался.

«Ваша сотрудница суда мне звонила и пыталась передать информацию о назначенном заседании, но я не мог ей ответить. Молчал в трубку и чувствовал себя идиотом! Мне запрещено пользоваться телефоном. Если вы снимете ограничение, то я смогу наконец увидеться с сыном», – попросил подсудимый.

Уголовное дело против Удота было возбуждено 20 апреля 2018 года после конфликта с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко в столичном аэропорту Шереметьево. Удот отобрал телефон у журналистки, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд из страны. Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондентка, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.

В ходе разбирательства Удоту пытались вменить грабеж, но в итоге не нашли состава преступления и отпустили. Спустя месяц Мирошниченко и ее коллега Эдуард Журавлев внезапно осознали, что после слов Удота в аэропорту «их жизни угрожает опасность», написали заявление, и в апреле было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Поводом стали слова «Я вас убью», которые якобы Удот выкрикнул в адрес съемочной группы НТВ во время конфликта в аэропорту.

Удот отрицает вину и настаивает, что поддался на провокацию журналистов НТВ. Он требует закрыть дело из-за отсутствия состава преступления.