Более тысячи студентов и преподавателей российских и зарубежных вузов подписали поручительства за арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Более тысячи преподавателей, профессоров, научных сотрудников и студентов российских и зарубежных вузов подписали поручительства за аспиранта механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, который находится под арестом по делу о нападении на офис «Единой России» в прошлом году. Об этом сообщили «Новой газете» в Инициативной группе МГУ.

За Мифтахова поручились в том числе профессор лингвистики Массачусетского института технологий Ноам Хомский, президент Московского математического общества Виктор Васильев и профессор НИУ ВШЭ Михаил Финкельберг.

Студенты МГУ направили письмо ректору университета Виктору Садовничему с просьбой обратиться к главам ФСБ Александру Бортникову, Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке. Они хотят, чтобы ректор попросил установить личности людей, удерживавших аспиранта МГУ 1-2 февраля, «применявших в отношении Мифтахова А.Ф. физическое, моральное насилие и нанесших ему телесные повреждения», отстранить их от работы и привлечь в ответственности в соответствии с законом.

2 ноября Садовничий впервые высказался о деле, возбужденном против аспиранта МГУ. «Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — сказал он.

Ранее две студентки журфака МГУ рассказали, что им угрожают отчислением из-за сбора поручительств в поддержку Мифтахова. Руководство факультета объяснило это тем, что они подделали медсправки, чтобы уйти в академический отпуск. Девушки утверждают, что взять отпуск, предоставив справки, им порекомендовали в учебной части, пообещав, что в противном случае их «завалят» на пересдаче.

Мифтахов находится под арестом с февраля, в конце октября ему предъявили окончательное обвинение. Согласно нему, 30 января прошлого года аспирант МГУ как участник «незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона"» разбил окно в офисе «Единой России» на Онежской улице, куда потом бросили дымовую шашку. Сам Мифтахов называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.