Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 260 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Минкомсвязи: закон о «суверенном Рунете» не повлияет на работу Telegram в России

Политика

1
 

Закон о «суверенном Рунете», вступивший в силу 1 ноября, не отразится на работе заблокированного в России мессенджера Telegram. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает ТАСС.

«Будет то же самое, что сейчас. А что, у кого-то есть какие-то проблемы?», — спросил Волин.

Также чиновник рассказал, что Минкомсвязи критически относится к  внесенному в Госдуму законопроекту, позволяющему блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной информации.

«[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем», — резюмировал он.

С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона о «суверенном Рунете», который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».

Закон обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленные Роскомнадзором на безвозмездной основе технические средства, которые  позволят ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. 

Первый тест оборудования глубокой фильтрации трафика (DPI) провели в конце октября на Урале. Однако, как писали СМИ, при испытаниях наблюдались сбои на каналах связи и ухудшение работы интернета, а в некоторых случаях Сеть просто «легла».

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
минкомсвязи, telegram, суверенный интернет

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera