Минкомсвязи: закон о «суверенном Рунете» не повлияет на работу Telegram в России

Закон о «суверенном Рунете», вступивший в силу 1 ноября, не отразится на работе заблокированного в России мессенджера Telegram. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает ТАСС.

«Будет то же самое, что сейчас. А что, у кого-то есть какие-то проблемы?», — спросил Волин.

Также чиновник рассказал, что Минкомсвязи критически относится к внесенному в Госдуму законопроекту, позволяющему блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной информации.

«[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем», — резюмировал он.

С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона о «суверенном Рунете», который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».

Закон обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленные Роскомнадзором на безвозмездной основе технические средства, которые позволят ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов.

Первый тест оборудования глубокой фильтрации трафика (DPI) провели в конце октября на Урале. Однако, как писали СМИ, при испытаниях наблюдались сбои на каналах связи и ухудшение работы интернета, а в некоторых случаях Сеть просто «легла».