В Кремле пообещали не запрещать «Википедию» в России

Никто не будет запрещать «Википедию» или препятствовать доступу к ней в России, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни о каких запретах, каких-то препятствий к доступу к «Википедии» нет и речи быть не может» — заявил он.

Песков отметил, что "Википедия" является уважаемым, популярным самообновляемым ресурсом, однако поставил под сомнение достоверность опубликованной там информации.

Опасения за судьбу «Википедии» появились после заседания Совета по русскому языку, во время которого Путин заметил, что лучше заменить интернет-ресурс новой «Большой российской энциклопедией» в электронном виде. Он пояснил, что информация там более точная.

«Википедия» — это интернет-энциклопедия, где создавать и редактировать статьи может любой пользователь сети. Вопрос о ее российском аналоге обсуждается с 2016 года. Недавно Минкомсвязи разработало законопроект, предполагающий утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» для его создания.