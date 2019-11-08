Комиссия по этике ВШЭ предложила профессору Гусейнову извиниться за высказывание о русском языке

Комиссия по академической этике Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) рекомендовала профессору вуза Гасану Гусейнову публично извиниться за высказывание о русском языке, сделанное в октябре. Протокол заседания комиссии опубликован на сайте НИУ ВШЭ.

За это решение проголосовали семь человек, против – один, никто не воздержался. Комиссия проанализировала пост Гусейнова в фейсбуке, в котором говорилось, что в Москве «с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Помимо этого, она рассмотрела высказывания профессора в СМИ после публикации поста.

«Язык низведен до уровня клоаки. <…> Это люди злоупотребляют языком. В том числе журналисты. В том числе политики. В том числе люди, которые отвечают за правопорядок. <…> Это, действительно, такая социальная проблема огромная. <…> То, что многим это не понравилось и начали писать, кричать и вопить – это иллюстрация этого тезиса», — говорил он «Общественной службе новостей».

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Комиссия выяснила, что в октябре-ноябре профессор «неоднократно публиковал в социальных сетях и средствах массовой информации тексты, содержащие неоднозначные суждения», которые вызывали общественный резонанс. «Гусейнов, пусть и однократно высказавшись неудачно, в последующих выступлениях продолжал усиливать негативные моменты своего первого высказывания, провоцируя тем самым поднимающуюся волну оскорбительных откликов», — говорится в протоколе.

По мнению членов комиссии, Гусейнов не мог не понимать, что общественность будет воспринимать его как преподавателя НИУ ВШЭ. Суждения профессора они признали «вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер».

Позже Гусейнов заявил изданию «Подъем», что уже дал все объяснения руководству ВШЭ по поводу высказываний. «Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть? О решении комиссии я узнал из СМИ, мне никаких документов не приходило. Я все объяснения по поводу этого поста дал. И писал я как частное лицо», — сообщил он.

Пост Гусейнова через несколько дней удалила администрация фейсбука. Она посчитала, что публикация нарушает правила сообщества. В поддержку Гусейнова высказались в том числе писатель и журналист Дмитрий Быков, библеист, доктор филологических наук Андрей Десницкий и профессор факультета антропологии Европейского университета Сергей Абашин.