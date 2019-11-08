Музыканты, актеры и журналисты поздравили фигуранта «московского дела» Егора Лесных с 35-летием. Видео

Журналисты Андрей Лошак, Олег Кашин, Алексей Пивоваров, актриса Александра Бортич, рэпер Шило (группа «Кровосток»), бывший фигурант «московского дела» Алексей Меняйло и другие поздравили нового фигуранта «московского дела» Егора Лесных с днем рождения, опубликовав видео с пожеланиями.

8 ноября Егору Лесных исполняется 35 лет. Свой день рождения он встречает в СИЗО.

«Я хочу тебе пожелать, чтобы эти люди, которые хотят тебя посадить… чтобы как можно скорее произошел тот момент, когда они сами сядут за то, что они сейчас делают. А ты станешь свидетелем со стороны обвинения. Думаю, это время не за горами», — пожелал журналист Андрей Лошак.

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Меняйло пообещал в видеопоздравлении отпраздновать день рождения Лесных «ударной работой » по освобождению политзаключенных.

Лесных родом из города Волжский Волгоградской области. До ареста он занимался ремонтом квартир. В середине октября Следственный комитет предъявил ему обвинение в том, что 27 июля во время несогласованной акции он и двое других участников митинга напали на росгвардейца и повалили его на тротуар на улице Рождественка. Лесных также подозревают в том, что он ударил ногой омоновца «по низу спины».

Дела троих обвиняемых в применении насилия к полицейскому объединили в одно, что грозит им максимальными сроками. Сейчас Лесных ожидает суда в СИЗО.