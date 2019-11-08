Совфед предложил штрафовать блогеров по закону об иноагентах

Совет Федерации предложил разрешить признавать иностранными агентами физических лиц, владеющих интернет-ресурсами и распространяющих информацию для неограниченного круга людей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Законопроект о признании физлиц иноагентами принят Госдумой в первом чтении. По словам Климова, он находится в высокой степени готовности, его могут одобрить до конца года.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — объяснил он.

Климов уточнил, что физлицо, попавшее под действие законопроекта, должно будет в том числе зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую информацию и выполнять ряд других требований. Помимо этого, Совфед хочет обязать «иностранных агентов» открывать в России юридические лица. За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. На эти СМИ распространятся те же ограничения, что на некоммерческие организации с этим статусом. В него входят девять СМИ, в том числе радиостанция «Голос Америки», «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». Их журналистам запретили посещать мероприятия в Совфеде.

В этом году депутаты Госдумы предлагали МИД лишить Deutsche Welle аккредитации, а Минюсту — внести издание в реестр СМИ-иноагентов из-за твита о протестах в Москве.