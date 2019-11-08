Владелец лапшичной потребовал от оппозиционеров 100 тысяч рублей после акций протеста в Москве

Индивидуальный предприниматель, владелец одной из лапшичных сети «Тянем-потянем» Виталий Толкалов подал иск на 100 тысяч рублей к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову после акций протеста в Москве, сообщает «МБХ медиа».

Как указано в карточке дела, иск был подан еще в сентябре, но тогда его оставили без движения. Теперь же беседа по иску назначена на 25 ноября.

Издание отмечает, что Толкалов является лицензиатом сети лапшичных «Тянем-потянем». Одно из заведений находится на Центральном рынке, который 3 августа закрывался из-за несанкционированного митинга.

Напомним, что ранее суд обязал инициаторов несогласованной акции 27 июля заплатить 3,4 млн рублей и 241,5 тысяч рублей по требованиям ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», владеющей рестораном «Армения» на Тверской улице. Также с организаторов акции 27 июля взыскали 53,7 тысячи рублей в пользу Московского метрополитена и 1,2 млн — в пользу «Мосгортранса».

Из-за акций 27 июля и 3 августра с оппозиционерами также судится МВД. Общая сумма требований по двум искам министерства сейчас составляет около 10 млн рублей.