В Карелии глава районной администрации предложил «расстрелять» жителей, недовольных неработающей баней и плохой дренажной системой

Глава администрации Олонецкого района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расстрелять четверых местных жителей, которые досаждали ему своими жалобами на нерешенные городские проблемы. Об этом сообщил местный онлайн-журнал «Черника».

Во время заседания жители города Олонец предъявили Прокопьеву претензии в том, что он уже на протяжении нескольких лет не может решить вопрос с неработающей общественной баней и с дренажной системой города.

«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», — отреагировал чиновник.

Кроме того, как пишут СМИ, глава администрации нагрубил председателю совета ветеранов Маргарите Прохоровой, когда она попросила привести в порядок братскую могилу на кладбище. В ответ на ее просьбу Прокопьев заявил, что в городе живут «социальные паразиты».

Кого конкретно он хочет расстрелять, Прокопьев не уточнил, правда позже добавил, что это была шутка. Как сообщает издание «Север.Реалии», активные жители района всерьез опасаются за свою жизнь, а некоторые планируют обзавестись бронежилетами. Они также обратились с заявлением в прокуратуру.

Сам Прокопьев пояснил изданию, что не собирается комментировать «домыслы желтой прессы», отметив, в его районе ситуация находится под контролем. «Это домыслы этих товарищей, которые сами себе что-то напридумывали, которые не участвуют ни в общественной жизни, не бывают даже в районе. Еще раз повторюсь, нет комментс» —сказал он.

7 ноября в Олонце прошел митинг, в ходе которого активисты предложили провести в 2020 году референдум за отставку Сергея Прокопьева.