Суд Австрии отпустил экс-чиновника Минкульта под залог в 25 тысяч евро. В Испании его подозревают в отмывании денег

Земельный суд Вены отпустил под залог в 25 тысяч евро бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Бориса Мазо, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, Мазо запретили покидать Австрию и обязали оставаться по официальному адресу регистрации в Вене. Решение о его экстрадиции в Испанию будет приниматься позднее.

Накануне Бориса Мазо задержали в Австрии по запросу испанских властей. Бывшего российского чиновника подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении в испанском курортном городе Марбелья особняка за 4 млн евро на средства, которые могли быть получены незаконным путем. По делу также задержали членов семьи чиновника и адвоката, участвовавшего в покупке особняка.

При этом Россия уже больше года добивается экстрадиции Мазо. В 2017 году его вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым признали виновным по «делу реставраторов» о хищении 100 миллионов рублей при реставрации объектов культурного наследия. Спустя год против Пирумова и Мазо завели новое дело — о хищениях при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа: якобы они заключили госконтракт без реального намерения его исполнить, и полученный аванс перечислили в подконтрольные организации.