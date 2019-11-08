Детский спектакль по мотивам «Чиполлино» исключили из программы московского фестиваля из-за упоминания реновации

Спектакль детской студии «#рябчиковжуй #новыдержитесь» по мотивам повести «Приключения Чиполлино» Джанни Родари запретили показывать на фестивале любительских театров «Молодые — молодым», который проходит при поддержке правительства Москвы. Об этом сообщил в своем фейсбуке основатель Центра театрального искусства при Московском Лианозовском театре Александр Таттари.

«Спектакль играют подростки, они готовились, пригласили зрителей. [...] 6 ноября, уже в период проведения фестиваля, поздно вечером директор ЦК «Сцена» А.В. Петрова запрещает показ спектакля» — написал он.

Спектакль должен был состояться 9 ноября. Его отменили после того, как председатель жюри и руководитель центра культуры «Сцена» Анжелика Петрова ознакомилась с отрывками видеозаписей спектакля. Она мотивировала свое решение нежеланием подводить коллектив центра, так как «у всех семьи, ипотеки». Петрова добавила, что «такое» нельзя показывать и сообщила, что накажет тех, кто отобрал спектакль.

По словам Таттари, в спектакле есть отсылки к современности и пара шуток на актуальные темы. В частности, школьники упоминают реновацию. При этом оригинальный текст повести не переписывался, отмечает издание Russian Deadline. Ранее в оргкомитет направляли описание и видео спектакля, однако тогда он не вызвал подозрений и артистам театра сообщили, что они прошли отбор, после чего была напечатана афиша.