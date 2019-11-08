В Москве у 50 станций метро проходят пикеты в поддержку политзаключенных

В Москве в четвертый раз проходит серия пятничных одиночных пикетов в поддержку политзаключенных.

Акция проходит у 50 станций столичного метро, расположенных за пределами Садового кольца. Цель пикетов — рассказать жителям спальных районов о «московском деле» и других политических делах.

Фото: телеграм-канал #метропикет

С плакатами в поддержку политзаключенных вышли муниципальные депутаты Сергей Цукасов, Дмитрий Горчаков и Александра Груздева, правозащитница Марина Литвинович, продюсер Театр.doc Ирина Векшина и многие другие.

Фото: телеграм-канал #метропикет

О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. 18 октября акция прошла у 17 наиболее загруженных станций московского метро за пределами кольцевой линии, а через неделю — уже у 50 станций, а также в Петербурге и Екатеринбурге.