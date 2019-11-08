«Стоп (!) ГУЛАГ»: напротив Кремля вывесили растяжку с фотографиями политзаключенных

В центре Москвы на Большом Москворецком мосту участники панк-группы Pussy Riot и движения «Декоммунизация» Дмитрия Цорионова (Энтео) вывесили растяжку в поддержку политзаключенных. Фотографии активисты опубликовали в соцсетях.

«Прямо здесь, в нашей стране, таких же людей, как мы с вами, сажают в тюрьму. Липовые политические дела и огромные тюремные сроки мы видим в новостях каждый день, — рассказала об акции участница Pussy Riot Мария Алехина. — Государственный террор — это не только прошлое, это — настоящее. Мы требуем освобождения политзаключенных. Мы требуем прекращения репрессий».

На баннере, помимо участников летних московских протестов Егора Жукова, Никиты Чирцова и Константина Котова, также фигуранты дел «Нового величия» — Анна Павликова и Руслан Костыленков, «ростовского дела» — Ян Сидоров и Владислав Мордасов, глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, член «Открытой России» Анастасия Шевченко и аспирант МГУ Азат Мифтахов.