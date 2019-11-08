Суд конфисковал имущество полковника ФСБ Черкалина более чем на 6 миллиардов рублей

Головинский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество начальника «банковского» отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и членов его семьи на 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В суде Черкалин ранее признавал, что оно было приобретено на незаконные средства: совокупный задекларированный доход его семьи с 2005 года составлял около 55 миллионов рублей. Помимо большой суммы наличных, которые нашли у него при обысках, судом также были конфискованы пять их квартир, два загородных дома, 7 тысяч кв. м земли (в том числе в Барвихе), автомобиль Porsche Cayenne и драгоценности — запонки и часы.

Черкалина вместе с подчиненными задержали в конце апреля. Ему предъявили обвинения по двум делам: полковника ФСБ обвиняют в вымогательстве у предпринимателя 490 миллионов рублей, а также в получении взяток на 850 тысяч долларов. По данным СМИ, следствие также подозревает его в причастности к мошенничеству с элитным жильем в Москве и к получению взятки в миллиард рублей при санации Балтийского банка.