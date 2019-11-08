Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами года по частоте употребления в СМИ

Наиболее употребляемыми в этом году в СМИ словами были «пожар» и «протест», следует из исследования Государственного института русского языка им. Пушкина. Выдержки из него приводит ТАСС.

Ученые выделили 100 ключевых слов из наиболее резонансных тем и сравнивали частоту их использования в журналистских материалах этого года с текстами трех предыдущих лет. Хотя популярность большинства слов была стабильной, «протест» в этом году употребляли в 3 раза чаще, чем обычно, а «пожар» — в пять.

Проректор института по науке Михаил Осадчий связал распространение первого слова с массовыми акциями протеста в Москве, Гонконге и Париже, а второго — с лесными пожарами в Сибири и возгоранием в Соборе Парижской Богоматери.

В ноябре свои «слова года» назвали и крупнейшие англоязычные словари. Так, по версии составителей Кэмбриджского словаря это «переработка» (upcycling), а по версии словаря Collins, это «климатическая забастовка» (climate strike). Обе редакции, объясняя актуальность этих слов, упоминали борьбу с глобальным потеплением и деятельность 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.