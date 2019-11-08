Мосгорсуд обязал «Проект» удалить информацию о возможном владельце телеграм‑канала «Незыгарь»

Мосгорсуд обязал издание «Проект» удалить из своего расследования об анонимных телеграм-каналов утверждения, что «держателем» канала «Незыгарь» является подрядчик Администрации президента бизнесмен Владислав Клюшин. Об этом сообщил Центр защиты прав СМИ.

С главного редактора «Проекта» Романа Баданина и автора материала Михаила Рубина также взыскали по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд первой инстанции не посчитал, что слова о Клюшине порочат его честь, и полностью отклонил иск — первый в российской судебной практике, где телеграм-канал стал предметом спора.

Расследование «Проекта» о системе политических телеграм-каналов вышло год назад. Журналисты называли публикацию заказных сообщений в «Незыгаре» одной из самых дорогих в отрасли (1,5 биткоина за пост свыше ста слов — более 800 тысяч рублей по действующему курсу) и относили его к «сфере влияния» внутриполитического блока Кремля. Источники издания в правительстве утверждали, что посты в канале публикует именно Клюшин — владелец компании «М 13», разработавшей для Администрации президента систему мониторинга СМИ «Катюша».