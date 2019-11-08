Покинувший Россию фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин рассказал о своем местонахождении

Покинувший Россию участник московского митинга 27 июля программист Айдар Губайдулин, на которого завели дело из-за броска бутылкой в сторону полицейских, находится в Литве. Об этом он рассказал в интервью «Новой газете».

«Сейчас я нахожусь в Вильнюсе, Литва, и собираюсь здесь остаться на ближайшие месяцы. Может быть, на ближайший год или два — там уже время покажет, — уточнил он. — Я давно уже хотел, может, и не переехать в Европу, а просто поездить, пожить там по месяцу-два в каждом городе — этим планам суждено было сбыться».

В конце октября Следственный комитет объявил Губайдулина в международный розыск, а суд опубликовал постановление о заочном аресте. По словам Губайдулина, он не планирует возвращаться в ближайшие годы: «Нужно ждать каких-то событий в политической жизни, смены власти, процессов над всеми людьми, причастными к фабрикации "московского дела". Тогда, может быть, и можно будет говорить о возвращении».

В августе Айдара Губайдулина поместили в СИЗО, однако спустя месяц материалы дела вернули следствию, а его самого отпустили под подписку. В октябре ему предъявили новое обвинение — в угрозе применения насилия к силовику вместо «попытки применения насилия». Сам Губайдулин объяснил поступок на митинге «спонтанными эмоциями»: прямо перед ним жестко задерживали участников митинга и ему хотелось «показать, что то, что делают сотрудники полиции, это ненормально».