Генпрокуратура объявила об обнаружении имущества еще на миллиард рублей у экс-главы Серпуховского района Шестуна

Генпрокуратура заявила, что обнаружила у находящегося под арестом экс-главы подмосковного Серпуховского района Александр Шестуна и его знакомых имущество на миллиард рублей, помимо ранее конфискованного — на 10 миллиардов.

Согласно пресс-релизу надзорного ведомства, Шестун с 2003 года, когда он возглавил муниципальную администрацию, до задержания в 2018 году через подставные лица якобы купил 858 объектов недвижимости, в том числе более трех миллионов кв. м в Серпуховском районе. Часть участков была продана по заниженной цене, утверждают в Генпрокуратуре.

Ведомство планирует вскоре потребовать у суда изъять у Шестуна, а также 25 физлиц и 20 компаний выше упомянутое имущество в доход государство. В апреле суд уже конфисковал у него и еще 36 ответчиков несколько сотен участков. В заявлении ведомства их совокупная стоимость оценивалась в 10 миллиардов рублей, однако в иске значилась цифра 2,5 миллиарда. Их владельцы не были вызваны в суд, несколько из них рассказывали «Новой газете», что Шестун не имел к ним отношения.

«Прокуратура попросту грабит рядовых жителей Серпуховского района, которые не имеют к Шестуну никакого отношения. Возможно, многие даже не знают, что стали участника этого дела и вскоре могут лишиться своей собственности. Прокуратура хочет изъять более 1500 земельных участков и объектов недвижимости — по совокупности двух исков, что по сути составляет весь земельный фонд Серпуховского района», — прокомментировала заявление ведомства жена Шестуна Юлия.

Шестуна обвиняют в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), легализации полученных преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). В настоящее время следствие по делу было завершено и ждет передачи в суд. Шестун настаивал, что дело было сфабриковано, и неоднократно объявлял в качестве протеста против уголовного преследования и ареста голодовку.