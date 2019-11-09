Суд оправдал курьера «Яндекс.Еды», которого задержали во время митинга 3 августа в Москве

Мосгорсуд оправдал курьера сервиса «Яндекс.Еда» Алексея Курбасова, которого задержали на митинге за честные выборы в городскую думу 3 августа. Об этом он рассказал «ОВД-Инфо».

По словам курьера, в тот день он доставлял заказ, и был с фирменной желтой сумкой «Яндекс.Еды». Курбасов сообщил, что силовики задержали его у станции метро «Китай-город» и отвезли в отделение полиции. Как передает «ОВД-Инфо», помимо него в автозаке были 16 человек, в том числе еще один курьер «Яндекс.Еды» и курьер «Deliver Club».

На Курбасова составили протокол за участие в несогласованном митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), указав, что тот выкрикивал лозунги. Районный суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Мосгорсуд на апелляции принял во внимание показания работодателя и клиента, которому Курбасов в день митинга должен был привезти заказ, и отменил решение первой инстанции. Мужчину признали невиновным.