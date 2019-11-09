Против оренбургского священника, обвиняемого в изнасиловании ребенка, завели еще два аналогичных дела

Следователи во время заседания Промышленного райсуда Оренбурга по продлению ареста священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании ребенка младше 14 лет (ч. 4 ст. 131 УК), объявили о возбуждении еще двух аналогичных дел. Об этом ТАСС сообщил адвокат Эльдар Шарафутлинов.

По его словам, речь идет о двух эпизодах, которые произошли в 2001 и 2005 годах. Уголовные дела возбудили по заявлению одной из приемных дочерей священника. Обвинения Стремскому еще не предъявили. Суд продлил меру пресечения до 12 февраля 2020 года.

Стремского арестовали в конце сентября. Его также обвиняют в развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних (ч. 3 ст. 131 УК) и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК).

Суд также арестовал его старшую приемную дочь и зятя. Их обвиняют в незаконном лишении свободы (ст. 127 УК). По версии следствия, подвергшихся насилию девочек несколько дней принудительно удерживали в гараже.

Николай Стремской был настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия. На время следствия его отстранили от должности и запретили совершать священнодействия. Стремской воспитывал в обители 70 детей, некоторых из них изъяли органы опеки.