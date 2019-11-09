В Улан-Удэ арестовали одного из лидеров протестов после попытки задать мэру вопрос о ремонте дорог

Суд в Улан-Удэ арестовал на десять суток местного блогера Дмитрия Баирова после попытки задать мэру города вопрос об отсутствии денег на ремонт дорог. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Дмитрий Андреев.

По его словам, на праздничном мероприятии в честь Дня народного единства Баиров с журналистским удостоверением попытался взять интервью у руководителей администрации города, но его не пустила охрана. Как рассказал Андреев, на следующий день Баиров получил повестку в суд, так как на него составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Полицейские указали в документе, что блогер нецензурно выругался в адрес сотрудников охраны. Баирова также обвинили в «некорректном» поведении и использовании пресс-карты «в корыстных убеждениях». Андреев настаивает на невиновности подзащитного.

Осенью Баирова арестовывали несколько раз. Его признавали виновным в нарушении порядка проведения митинга, невыполнении требований полиции и неуплате алиментов.

Баиров был участником акций против результатов выборов мэра Улан-Удэ. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией», сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) занял второе место.

Первый народный сход прошел 9 сентября, его участники выступали против задержания сторонников якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина». Когда к протесту присоединился Мархаев, демонстранты стали выступать за пересмотр результатов выборов.