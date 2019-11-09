Президент Боливии заявил о попытке госпереворота. СМИ сообщили об участии полицейских в акциях против его переизбрания

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота в стране после того, как в СМИ появилась информация о том, что некоторые полицейские присоединились к акциям против его переизбрания. Об этом Моралес пишет в своем твиттере.

«Наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, организованного готовыми к насилию группами, которые подрывают конституционный порядок», — заявил президент. Он призвал граждан сохранить мир и жизнь «как высшую ценность, превосходящую любые политические интересы».

Ранее боливийские издания сообщили, что некоторые полицейские подразделения в трех городах страны, в том числе столице, присоединились к акциям против переизбрания Моралеса. В связи с этим президент созвал экстренное совещание, передает El Deber. Из-за участия в протестах сотрудников правоохранительных органов в отставку отправили главу полиции города Кочабамба.

Can't hold back the tears of joy and respect I feel for these brave #policemen who are choosing their people over anything else! #Cochabamba making history with its brave men and women, all #BOLIVIA will be forever grateful! pic.twitter.com/bFCDq7I4aE — AnaCarolaVacaflores (@AnaCarolaV) November 9, 2019

Протесты в Боливии начались после объявления результатов выборов президента 20 октября. Моралес набрал 47,7% голосов, а его основной конкурент и бывший глава страны Карлос Меса — 36,5%. Меса не признал победу Моралеса в первом туре, так как для нее нужно было набрать 50% голосов, либо 40%, но с отрывом от соперника в 10%.

После начала массовых протестов Моралес объявил режим чрезвычайного положения. По его мнению, за попыткой переворота могут стоять правые силы, пользующиеся международной поддержкой. Евросоюз потребовал от властей Боливии провести второй тур президентских выборов.