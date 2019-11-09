WSJ: связанные с адвокатом Трампа бизнесмены предлагали Порошенко начать расследование против Байдена в обмен на визит в Белый дом

Бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали бывшему президенту Украины Петру Порошенко начать расследование против украинской газовой компании Burisma Holding и входившего в совет ее директоров Хантера Байдена, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Предпринимателей связывают с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа.

По информации источников, встреча Парнаса и Фрумана с Порошенко и бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко прошла в феврале. Бизнесмены, как передает газета, настаивали на расследовании против Хантера и Джо Байденов, а взамен обещали организовать украинскому президенту визит в Белый дом.

Издание отмечает, что этим переговорам предшествовали две встречи Парнаса и Фрумана с Джулиани. Однако Порошенко о начале расследования так и не объявлял. Адвокат Джулиани Роберт Костелло заявил, что его клиент не знал о переговорах бизнесменов с Порошенко. Защитники Парнаса и Фрумана отказались от комментариев.

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По словам одного из собеседников, Порошенко был заинтересован в визите в Белый дом. Газета передает, что он собирался приехать в США после первого тура президентских выборов в апреле, но приглашение так и не поступило. «Он был готов стать лучшим другом Трампа, чтобы заручиться поддержкой», — утверждает один из источников.

В начале октября Парнаса и Фрумана задержали в США за нарушении финансирования новой предвыборной кампании Трампа. Их обвиняют в двух эпизодах сговора, предоставлении ложной информации избиркому и подделке документов. Кроме того, Парнаса подозревают в помощи Джулиани для поиска компромата на Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах в 2020 году.