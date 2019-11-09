РБК: замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их словам, 1 ноября Авилова вызвали на допрос. Речь идет о деле против заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, о возбуждении которого стало известно в октябре. Суд арестовал его до 30 ноября.

Как передает РБК, Авилов некоторое время был начальником обвиняемого. На сайте авиакомпании указано, что Авилов с 1997 по 2013 год был главой администрации «Аэрофлота» и в сентябре 2013 года стал замруководителя авиакомпании. Александров пришел в «Аэрофлот» в 2013 году, а через три года его назначили заместителем гендиректора по правовым и имущественным вопросам. Оба входят в правление авиакомпании.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Александров заключил контракты на оказание юридических услуг, исполнителями которых значились подрядчики, но фактически все работы выполняли сотрудники юридического департамента самого «Аэрофлота». Ущерб от этой деятельности оценили в 250 млн рублей.

Арестованы также формальные исполнители контрактов — бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и юристы коллегии «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец. Александров свою вину не признает.