Шесть российских фильмов попали в список претендентов на премию «Золотой глобус»

Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом ТАСС сообщила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

Она рассказала, что в число претендентов на американскую премию попал фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, картина «Бык» Бориса Акопова, драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград», а также триллер «Странники терпенья» Алексея Козлова и приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига».

Всего в лонг-лист номинантов премии попали 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. В шорт-лист категории обычно попадают 4-5 картин, его должны объявить 9 декабря.

Премия «Золотой глобус» присуждается Голливудской Ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за заслуги в области кинематографа и телевидения. Ее считают второй по престижности кинопремией после «Оскара». В прошлом году фильмы из России не вошли в основной список премии. Награду в номинации «Лучший фильм — драма» завоевал биографический фильм о группе Queen «Богемская рапсодия» Брайана Сингера.