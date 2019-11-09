Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев. Соревнования проходят в китайском городе Чунцин.

По итогам ритм-танца и произвольного танца дуэт из России набрал 209,90 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшие 208,55. Бронзу получили фигуристы из Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен с результатом 190,74 балла.

Это первая победа Синициной и Кацалапова на этапе Гран-при. В прошлом сезоне фигуристы были вторыми на Гран-при Франции и Канады, а также в финале серии. В 2019 году спортсмены стали серебряными призерами чемпионата мира и бронзовыми призерами командного чемпионата мира.