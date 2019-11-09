РБК: «Почта России» попросила почти 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния

«Почта России» предложила правительству направить свободный остаток из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 39,8 млрд рублей на развитие почтовой инфраструктуры. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Николая Подгузова и президента ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Накануне источники Интерфакса сообщили, что в октябре Медведев поручил ведомствам рассмотреть это обращение. Как отмечает РБК, последний раз «Почта России» получала государственные субсидии в 2014 году — они составили 3,1 млрд рублей.

Авторы обращения в своем письме напомнили, что сейчас идет процесс преобразования компании из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, и перед ними стоят задачи по повышению эффективности. «Почта России», как передает издание, нуждается в инвестициях в модернизацию 42 тысяч почтовых отделений по всей стране, а также в обучение и повышение квалификации персонала — около 290 тысяч человек.

На этот же остаток в 39,8 млрд рублей претендует и РЖД — такие деньги компания ранее просила выделить ей в 2020 году на закупку локомотивов. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, несколько лет назад на эти цели выделяли 100 млрд рублей, но часть суммы компания не использовала, так как удалось привлечь деньги с рынка, а средства ФНБ было решено оставить как резерв.

Ранее «Коммерсанту» стало известно, что «Почта России» до 2027 года собирается развить собственную экосистему и запустить новые направления, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. По информации источников, свою инвестпрограмму компания оценивает на сумму от 224 млрд до 353 млрд рублей.