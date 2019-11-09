ТАСС: бывшего мэра подмосковной Истры объявили в федеральный розыск

Бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева объявили в федеральный розыск, так как он скрылся от следствия после задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, управление МВД «Щелковское» распространило ориентировку на Вихарева. Как передает агентство, вместе с ним в розыск объявили Алексея Деньгина 1983 года рождения. В документе указано, что обоих обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ст. 159), и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК). РБК пишет, что Вихарев находился под подпиской о невыезде.

Накануне ТАСС и РБК сообщили о задержании Вихарева по подозрению в должностных преступлениях, а также об обысках у него дома и в администрации Истры. По данным источников РБК, Вихареву вменяют нарушения при заключении контрактов. Собеседник отмечал, что силовики также задержали Ирину Вишкареву, которая была его заместителем в Волоколамске и Истре. В пресс-службе администрации Истры отрицали проведение обысков.

Вихарев стал исполнять обязанности главы Истры в ноябре прошлого года, спустя месяц его избрали главой округа, в конце сентября он покинул должность по состоянию здоровья. До этого он руководил Волоколамским городским округом. В марте РБК узнал, что Главное контрольное управление Московской области нашло нарушения при заключении контрактов на благоустройство центра Волоколамска.