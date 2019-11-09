У одного из задержанных по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом

Следователи в Кемеровской области обнаружили схрон с оружием и золотом у дома одного из задержанных по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи и полицейские нашли тайник в хозяйственной пристройке на территории частного дома задержанного. Под бетонными плитами и деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который использовался в качестве «капсулы» для тайника. В холодильнике хранились пакеты с предметами, которые могли быть использованы для преступлений.

Внутри силовики нашли огнестрельное оружие, припасы, наручники, перчатки, маски и, предположительно, изделия из золота. СК назначил 13 судебных экспертиз, в том числе для получения сведений об участии в преступлениях иных лиц.

Лаврентьева убили 31 октября на территории его приусадебного участка, на месте произошедшего обнаружили тело еще одного мужчины. Следствие установило, что это ранее судимый житель города Белово. 5 ноября задержали двух жителей Белова по подозрению в причастности к убийству.