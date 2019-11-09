На Красной площади задержали троих участников акции обманутых дольщиков
В Москве полиция задержала троих человек, которые участвовали в прогулке обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» на Красной площади. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил участник акции Сергей Мищенко.
Задержанных Наталью Швецову, Татьяну Жогову и Владислава Бойкова повезли в отдел полиции «Китай-город». Мищенко отметил, что перед акцией обманутые дольщики направили обращение в мэрию Москвы об отсутствии динамики в строительстве жилищного комплекса.
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Всех троих человек отпустили из полиции без составления протоколов. У них взяли объяснительные и сфотографировали паспорта.
По словам собеседника проекта, в шествии обманутых дольщиков приняли участие около 50 человек. Некоторые из них были в оранжевых майках.
На Красной площади задержали троих человек. Они были участниками массовой прогулки обманутых дольщиков ЖК «Царицыно». Задержанных повезли в ОВД «Китай-город». https://t.co/aMKuaVEv0y pic.twitter.com/ryyTNnUYAk— ОВД-Инфо (@OvdInfo) November 9, 2019