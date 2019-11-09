«Коммерсант»: подростка из Пермского края приговорили к 6 годам за подготовку массового убийства в школе

Кунгурский городской суд Пермского края приговорил к шести годам лишения свободы 17-летнего бывшего студента сельскохозяйственного колледжа за подготовку массового убийства в одной из местных школ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По версии следствия, подросток планировал совершить нападение в средней школе №10, где обучается около тысячи детей. Для этого он купил мачете и булаву, изготовил две бомбы. По данным газеты, идеей преступления студент вдохновился в соцсетях.

Как передает издание, в начале сентября ему не удалось пройти в здание учреждения, так как его не пустили сотрудники школы. После этого подросток стал искать другие способы войти в здание, но на него успели обратить внимание оперативники.

Подростка признали виновным в хранении и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК, ст. 223.1 УК) и покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК). Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В январе прошлого года двое 16-летних подростков в масках и с ножами напали во время урока на учеников четвертого класса пермской школы № 127. В результате пострадали 15 человек, учительница получила множественные ножевые ранения. Сами нападавшие ударили ножами друг друга, но остались живы. Одного из подростков приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, второго — к семи годам.