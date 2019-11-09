Преподавателя СПбГУ задержали по делу об убийстве. У него дома нашли расчлененный труп

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК) после того, как из воды рядом с набережной реки Мойки достали мужчину 1956-го года рождения, в рюкзаке у которого нашли две женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас мужчина задержан. «Невские новости» и 47news утверждают, что речь идет о 63-летнем доценте Санкт-Петербургского государственного университета Олеге Соколове. СМИ пишут, что он пытался утопить в реке пакет с отрубленными конечностями. После того, как Соколова достали из Мойки, его доставили в больницу с переохлаждением.

После произошедшего силовики пришли с обыском в квартиру Соколова, где нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу, уточняет 47news. О личности погибшей официально не сообщается, но, по данным издания, это 24-летняя выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко. Они вместе написали несколько научных работ. По данным РЕН ТВ, Соколов сказал правоохранителям о том, что у них были неформальные отношения, и между ними произошла ссора.

Олег Соколов – доцент кафедры истории Нового и новейшего времени исторического факультета СПбГУ. Некоторое время он преподавал в Сорбонне в качестве приглашенного профессора.

Соколов – один из оппонентов публициста Евгения Понасенкова. В частности, он критиковал его «Первую научную историю войны 1812 года». «Новая газета» рассказывала, что после этого Соколов подвергся травле и получал анонимные угрозы.