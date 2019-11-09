Против экс-главы Элисты возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

СК по Калмыкии возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.285 УК) против бывшего мэра Элисты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Имя подогреваемого не называется. Следствие считает, что он в 2014-2015 годах из корыстных побуждений изъял из муниципальной собственности автомобиль «Тойота Камри» в пользу своего родственника, тем самым причинив имущественный вред государству.

В мае этого года временно отстранили от должности Окона Нохашкиева, который был главой Элисты с 2016 года, рассказывал ТАСС. Против него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями и объявили его в розыск. Следствие считает, что руководство Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей и местные чиновники в течение восьми лет тратили деньги подопечных учреждения на лекарства, медоборудование, одежду и средства личной гигиены.