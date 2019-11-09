В сыктывкарском митинге в поддержку защитников Шиеса приняли участие несколько тысяч человек

В столице Республики Коми состоялся согласованный митинг в поддержку защитников Шиеса. Организаторы оценили число участников в 4-5 тысяч человек. Свалку для московского мусора строят в Архангельской области, но от Шиеса до Сыктывкара 90 км, и жители республики активно выступают против реализации проекта.

В резолюции митинга были заявлены требования об отставке губернатора Коми Сергея Гапликова, главы Архангельской области Игоря Орлова, а также мэра Москвы Сергея Собянина. Участники акции также потребовали прекратить преследование активистов, провести независимое расследование участия силовиков в доставке топлива на Шиес. Также участники митинга выступили за отмену мусорной реформы и проведение республиканского референдума о ввозе отходов в регион.

Резолюцию направят в администрацию президента и губернатору Коми.

Напомним, на Шиесе планируют построить самую большую свалку в Европе, она предназначена для захоронения мусора из Москвы. Местные жители более года выходят на акции и митинги против этого проекта. В конце октября Росгвардия заблокировала пост защитников Шиеса у переправы через реку Вычегду.