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Суд во Франции приговорил уроженца Чечни к десяти годам тюрьмы за подготовку боевиков в Сирии

Общество

 

Суд присяжных во Франции приговорил уроженца Чечни Хасанбека Турчаева к десяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке боевиков в Сирии. Об этом сообщает Le Figaro.

Турчаев говорил, что действительно был в Сирии в течение трех месяцев в 2013-2014 годах, но приезжал туда не для участия в боевых действиях, а для поиска своих братьев. Однако, по версии следствия, он участвовал в боях, а также проводил тренировки для других. Помимо этого, он стал эмиром в одной из группировок. Обвиняемый утверждал, что занимал этот пост в течение двух недель, потому что его об этом попросили члены группы. 

Турчаев приехал во Францию в 2002 году, в 2008-м ему дали гражданство. С 2005 года за ним наблюдали спецслужбы из-за его радикальных взглядов. Турчаева задержали в 2015 году в Молдове. 

Теги:
сирия, приговор, франция, em

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